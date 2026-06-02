Un libro di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello analizza 80 anni di storia della Repubblica italiana, descrivendo come il cosiddetto «partito del Quirinale» abbia acquisito un ruolo di controllo sullo Stato. Gli autori evidenziano come la costituzione, pensata per governi deboli, abbia favorito la ricerca di un leader forte. La narrazione si concentra sulla trasformazione delle istituzioni e sul ruolo centrale del Presidente della Repubblica.

E i diritti che essa riconosce sono quasi sempre bilanciati da corrispondenti doveri che con il tempo, nella lettura politica della Carta, sono stati sottostimati quando non addirittura omessi. In altre parole, il consenso sulla prima parte nasce dalla comune volontà di fondare una democrazia pluralista e garantista, non di imporre un progetto ideologico unilaterale. Tanto che la stessa prima parte della Costituzione (si consideri a tal proposito, in particolare, la vicenda dell’art. 3 comma 2 relativo all’eguaglianza), sarà oggetto di interpretazioni politiche differenti. Il compromesso ideologico, dunque, si trova senza troppe tensioni, amalgamando diverse culture politiche intorno alla base comune dell’accettazione dei princìpi di una democrazia liberale. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

© Laverita.info - Così il «partito del Quirinale» è diventato padrone dello Stato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Al Quirinale la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica

Notizie e thread social correlati

Così è partito (ed è stato pianificato) l’assalto alla democrazia e al pensiero criticoNel 2008, il saggista e direttore di una nota rivista di tecnologia pubblicò un articolo intitolato \

Leggi anche: Morto il padrone di OnlyFans Leonid Radvinsky: il miliardario diventato ricco con il porno

Argomenti più discussi: Estrema destra polacca all’assalto delle grandi città, cade il sindaco di Cracovia; Perché in Più Europa stanno litigando così tanto?; Comunali, così il centrosinistra ha perso i voti del referendum. Un 5 Stelle su due per Venturini (che così vince al primo turno); Viva l’Italia | Così destra e sinistra disonorano la Festa della Repubblica.

Marco Bezzecchi, partito dalla pole, ha trionfato al Mugello davanti al compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin ed allunga così in testa alla classifica del motomondiale. Per l'azzurro è il primo successo sul circuito di casa. Terza al traguardo è arrivata la Du x.com