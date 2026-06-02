Oggi alle 00:47, secondo le stelle, ci sarebbe una tendenza a riaprire chat vecchie di circa sei mesi, spinti dalla curiosità. L’energia cosmica di questa giornata viene descritta come una modalità “test emotivo”, che potrebbe portare ad azioni impulsive o inattese.

L’energia cosmica di oggi 2 giugno, è quella che ti fa aprire chat vecchie di sei mesi alle 00:47 pensando “ giusto per curiosità ”. Spoiler: non è curiosità. Sei tu che devi per forza autosabotarti, girl. Tra vibes nostalgiche, ego feriti e persone che improvvisamente tornano con un “ ehiii ”, il rischio di fare scelte discutibili, oggi, è altissimo. Le stelle oggi consigliano una cosa semplice: proteggi la tua pace mentale come proteggeresti la password di Netflix. Soprattutto dagli ex opportunisti scrocconi. La Luna oggi spinge tutti a sentirsi più vulnerabili del solito, mentre Venere sta praticamente giocando a The Sims con le relazioni umane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non fare oggi 2 giugno (secondo le stelle): warning, oggi l’universo ha attivato la modalità “test emotivo”

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Non fare discorsi strani a cena. Io dopo mezzo drink, con Professor Jiang di Predictive History in sottofondo: la guerra non è più per il petrolio, per i confini o per le bandiere. la guerra è per la tua attenzione. vince chi decide cosa guardi, cosa temi, cosa odi, c x.com