Corsa in montagna | il Gs Csi Morbegno conquista il terzo titolo consecutivo di campione d' Italia

Notizia in breve

Il Gs Csi Morbegno ha vinto il suo terzo titolo consecutivo di campione d’Italia nella corsa in montagna. La gara si è svolta a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, domenica 31 maggio. Nella stessa giornata, la Lombardia ha ottenuto tutte e quattro le prime posizioni nel Trofeo nazionale Cadetti di staffette di corsa in montagna.