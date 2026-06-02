Corsa in montagna | il Gs Csi Morbegno conquista il terzo titolo consecutivo di campione d' Italia
Il Gs Csi Morbegno ha vinto il suo terzo titolo consecutivo di campione d’Italia nella corsa in montagna. La gara si è svolta a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, domenica 31 maggio. Nella stessa giornata, la Lombardia ha ottenuto tutte e quattro le prime posizioni nel Trofeo nazionale Cadetti di staffette di corsa in montagna.
Poker lombardo nel Trofeo nazionale Cadetti di staffette di corsa in montagna a Bagnolo Piemonte (Cuneo) domenica 31 maggio. La prova maschile Under 16 a due elementi vede trionfare il Pool Società Atletica Alta Valseriana: Mattia Casari e Stefano Uccelli, quest’ultimo bronzo individuale a Moggio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Coppa Lombardia corsa in montagna: highlights Lanzada
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