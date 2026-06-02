coop bellini nuove sfide da fronteggiare

Il supermercato Coop Bellini affronta nuove sfide dopo aver ricevuto un premio da Agrimanager per la sua attività molitoria. La struttura, nota per la produzione e vendita di prodotti alimentari, si prepara a implementare cambiamenti per migliorare l’efficienza e la qualità. Non sono stati divulgati dettagli specifici sui piani futuri o sulle iniziative in corso. La notizia si concentra sulla riconoscimento ottenuto e sulle potenziali evoluzioni dell’attività.

Col fiore all’occhiello del premio conferito da Agrimanager all’attività molitoria, la certificazione di impresa, una nuova definizione statutaria del marchio, l’ok del collegio dei revisori dei conti, ed oltre 80 anni di presenza sul territorio, si è riunita venerdì scorso all’ azienda viti-vinicola "Garusola" di Filo l’assemblea di bilancio della rinominata " Coop. Giulio Bellini società agricola braccianti ". Al vaglio c’era il conto consuntivo del 2025, approvato all’unanimità. Numero di sintesi: l’ utile netto d’esercizio che ha chiuso con un saldo positivo di 270.000 euro. Un risultato col segno più quindi, ma in flessione. E che non rispecchia le reali potenzialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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