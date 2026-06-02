Controlli a tappeto al volante | tante dosi sequestrate pure in provincia

I carabinieri hanno effettuato controlli intensivi alla guida, sequestrando numerose dosi di droga anche in provincia. Durante le operazioni, sono stati fermati diversi veicoli e le sostanze trovate sono state sottoposte a sequestro. La presenza di stupefacenti è stata riscontrata in più località e in vari veicoli controllati. Le forze dell’ordine proseguono con le attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droghe nelle aree interessate.

Giro di vite dei carabinieri sullo spaccio e il consumo di stupefacenti. I militari del Nucleo operativo e radiomobile delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio e le rispettive stazioni dipendenti, supportati dal fiuto delle unità del Nucleo cinofili di Pesaro, hanno setacciato diverse zone del capoluogo e dei borghi della provincia. Anche grazie al lavoro dei cani antidroga, sono stati rinvenuti, abbandonati in vari punti nel centro di Fermo, involucri contenenti hashish, prontamente sottoposti a sequestro. Complessivamente, durante il servizio, sono stati controllati inoltre 25 veicoli e identificate circa 100 persone, di cui 37 di nazionalità straniera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Una sera di controlli in zona Tempio-Stazione: un arresto e una denuncia dai CC

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