Continassa Juve | stagione finita JTC pronto a svuotarsi in vista dei Mondiali

La Juventus ha annunciato che la stagione è terminata per alcuni infortunati, con tempi di recupero ancora da definire. La Continassa si prepara a svuotarsi in vista dei Mondiali, mentre i giocatori diffidati sono sotto stretta osservazione. Le ultime notizie riguardano la formazione e le condizioni dei calciatori, con aggiornamenti sui tempi di rientro e le assenze in vista del prossimo impegno.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha concluso la stagione 202526 in sesta posizione, staccando il pass per l’Europa League. Ora la Continassa è pronta a svuotarsi con i bianconeri impegnati ai Mondiali. Intanto ecco il programma delle amichevoli estive: 18072026, ore 15:30: Basilea- Juventus (St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Cambiaso stai zitto | Juventus in ginocchio

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