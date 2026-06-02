Condizionatori | guida alla pulizia per aria sana e risparmio

Notizia in breve

Un filtro sporco nei condizionatori può aumentare i consumi elettrici e ridurre l’efficienza dell’apparecchio. Per mantenere l’unità in buone condizioni, è importante pulire regolarmente i filtri, incluso quello a carboni attivi, seguendo le istruzioni del produttore. La pulizia può essere effettuata con acqua e detergente delicato, evitando di danneggiare il filtro. Questo intervento permette di migliorare la qualità dell’aria e di ridurre i costi energetici.