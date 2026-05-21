Addio muffe e aloni | la nuova soluzione per l’aria sana in casa

Una nuova soluzione promette di eliminare muffe e aloni dalle pareti, migliorando la qualità dell’aria in casa. Le muffe sono spesso associate a problemi di salute come allergie e irritazioni respiratorie. Le pareti umide favoriscono la formazione di muffe e influenzano negativamente l’aria interna, creando un ambiente poco salubre. La soluzione presentata mira a contrastare questi problemi, offrendo un metodo più efficace per mantenere ambienti domestici più sani e privi di muffe.

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? Domande chiave Come influiscono le muffe sulla salute di chi vive in casa?. Perché le pareti umide compromettono la qualità dell'aria interna?. Come si eliminano le macchie di caffè senza rovinare il colore?. Quali passaggi servono per garantire la massima resistenza alle muffe?.? In Breve Certificazione A+ per emissioni interne e classe 1 di lavabilità secondo norma EN 13300.. Resa di 7-8 metri quadri per litro su pareti con assorbenza media.. Essiccazione in 48 ore con intervallo di 6 ore tra le due mani.. Sistemi tintometrici WIZARD e 16COLOURS per personalizzazione cromatica avanzata.. La qualità dell’aria negli spazi domestici riceve un nuovo impulso grazie alla soluzione Idrosana di Ard Raccanello, pensata per contrastare il problema delle muffe e degli aloni nelle pareti interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio muffe e aloni: la nuova soluzione per l’aria sana in casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aria nuova: 7 buone abitudini per rinnovare la casa quando arriva la primaveraLa primavera è la stagione del rinnovamento e della rinascita, la natura si risveglia dopo i mesi invernali e si prepara a ricominciare con una nuova...