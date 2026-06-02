Condannato per rapine e maltrattamenti finisce in carcere dopo le dimissioni dall' ospedale

Un uomo condannato in via definitiva per rapine e maltrattamenti è stato portato in carcere dalla Polizia di Rimini, dopo aver lasciato un ospedale. L’ordine di detenzione è stato emesso dalla Procura locale e riguarda reati commessi tra il 2020 e il 2023 nel territorio.

La Squadra Mobile di Rimini ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino italiano condannato in via definitiva per una serie di reati commessi nel territorio riminese tra il 2020 e il 2023. L'uomo dovrà scontare un residuo di pena pari. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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