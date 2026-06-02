Concorsi in scadenza a giugno 1.351 posti tra Agenzia delle Entrate e Aziende Ospedaliere
A giugno scadranno 1.351 posti tra concorsi dell'Agenzia delle Entrate e delle Aziende Ospedaliere. Le prove sono in programma tra quest'anno e il prossimo, con scadenze specifiche per i bandi pubblicati. Le selezioni riguardano figure professionali di vario livello e specializzazione, molte delle quali sono già aperte. I candidati devono presentare domanda entro le date indicate sui rispettivi siti ufficiali.
Questo mese di giugno appena iniziato si rivela ricco di scadenze importanti per chi vuole entrare nella Pubblica amministrazione, in particolar modo nel settore sanitario. Tra Agenzia delle Entrate, aziende sanitarie regionali e bandi ospedalieri, le selezioni aperte in queste settimane mettono a disposizione oltre 1.200 posti a tempo indeterminato destinati sia a diplomati sia a laureati. Agenzia delle Entrate, 662 assistenti gestionali per diplomati. Tra i concorsi più attesi del mese c’è sicuramente quello bandito dall’ Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 662 assistenti gestionali a tempo indeterminato. La selezione è rivolta principalmente ai candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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