Concorsi in scadenza a giugno 1.351 posti tra Agenzia delle Entrate e Aziende Ospedaliere

Notizia in breve

A giugno scadranno 1.351 posti tra concorsi dell'Agenzia delle Entrate e delle Aziende Ospedaliere. Le prove sono in programma tra quest'anno e il prossimo, con scadenze specifiche per i bandi pubblicati. Le selezioni riguardano figure professionali di vario livello e specializzazione, molte delle quali sono già aperte. I candidati devono presentare domanda entro le date indicate sui rispettivi siti ufficiali.