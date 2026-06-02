Con un coltello in mano urla di volerla fare finita | i carabinieri la bloccano con il taser

Da udinetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza ha minacciato un familiare con un coltello da cucina, annunciando di voler fare del male a se stessa. I carabinieri sono intervenuti e, dopo aver tentato di calmare la ragazza, sono stati costretti a usare un taser per bloccarla. L’episodio è avvenuto nella Bassa friulana nella serata del 29 maggio, con un intervento che ha richiesto misure di sicurezza elevata. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o feriti.

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Una serata iniziata con urla e tensione, poi diventata un intervento ad alto rischio. In un’abitazione della Bassa friulana, nella serata del 29 maggio, una ragazza ha preso un coltello da cucina e ha minacciato un familiare, annunciando anche la volontà di usarlo contro se stessa. A intervenire. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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