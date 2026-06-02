Competenze trasversali e gioco la ricetta dell’educatrice estone per unire sviluppo infantile e nuove sfide globali

Dal 2012, un'educatrice estone lavora con bambini dai 18 mesi ai 7 anni, concentrandosi su competenze trasversali e attività ludiche. La sua attenzione si rivolge a integrare lo sviluppo infantile con le sfide globali, utilizzando il gioco come strumento principale. La professionista si occupa di educare attraverso approcci che favoriscono le capacità trasversali nei bambini, promuovendo un percorso di crescita che combina aspetti educativi e sociali.

Kristiine-Teele Satsi lavora nel settore dell’educazione della prima infanzia dal 2012, dedicandosi a bambine e bambini dai 18 mesi ai 7 anni. Da cinque anni è anche responsabile dello sviluppo nel team direttivo della sua struttura, ruolo che le consente di coniugare il lavoro a contatto diretto con l’infanzia alla gestione di progetti e di pratiche educative all’avanguardia. Nel suo percorso, raccontato sulla European School Education Platform, l’educatrice estone ha sperimentato come un approccio che integri l’attività ludica alle sfide della crescita sia essenziale per formare le abilità necessarie alla vita futura. Nel contesto in cui opera Satsi, l’attività didattica quotidiana ha come fulcro l’apprendimento basato sul gioco. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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