Un evento all’Università di Pisa a Roma ha evidenziato come l’intelligenza artificiale generativa, pur rivoluzionando il settore audiovisivo, abbia limiti evidenti. La tecnologia, simile a figure come Van Gogh o Paganini in quanto unica e non ripetibile, richiede un nuovo approccio nella produzione. La discussione si è focalizzata sui rischi e le sfide della democratizzazione digitale, sottolineando che l’AI non può sostituire completamente la creatività umana e presenta caratteristiche imprevedibili.

Impossibile generare due volte lo stesso output: l'imprevedibilità degli algoritmi scombussola le prassi consolidate del montaggio e della produzione audiovisiva L’intelligenza artificiale generativa si sta affermando come uno strumento rivoluzionario per il settore dell’audiovisivo, ma la sua natura imprevedibile impone un radicale cambio di prospettiva nella filiera produttiva. È questo il cuore della riflessione portata a Roma da Antonio Cisternino, docente dell’Università di Pisa, durante i lavori della kermesse nazionale HD Forum Italia. L’occasione di confronto si è tenuta lo scorso 26 maggio all’interno della Sala San Pio X, presso il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - “Come Van Gogh o Paganini, l’AI non ripete”: l’Università di Pisa a Roma per spiegare i limiti della ‘democratizzazione’ digitale

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Non potevo permettermi un vero van Gogh! reddit

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