Colpo da professionisti La maxi incursione blocca tutta la città all’alba | le fasi del blitz che ha sconvolto Pisa

All’alba di oggi, un gruppo di professionisti ha effettuato un colpo a Pisa che ha coinvolto diverse fasi. Dopo aver rubato i mezzi di una società di gestione dei rifiuti, i malviventi hanno bloccato le strade della città. Successivamente, hanno assaltato un negozio di oro. L’intera operazione ha causato il blocco totale del traffico e interruzioni nelle attività quotidiane. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incursione e sui responsabili.

Pisa, 2 giugno 2026 – Prima il furto dei mezzi Geofor. Poi il blocco delle strade. Infine, l’assalto alla OroTrade. È la sequenza che emerge dalla ricostruzione del colpo messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. Il piano parte dalla sede Geofor, a poca distanza dall’azienda presa di mira. Qui il commando, intorno all’1.30 o forse prima, riesce a impossessarsi di 7 camion per la raccolta dei rifiuti, 5 di piccole dimensioni e 2 più grandi, oltre a un Fiat Doblò, ritrovato vuoto e abbandonato ieri pomeriggio in un campo nelle vicinanze. PISA, ITALIA - 1 GIUGNO 2026: PISA, 1 GIUGNO 2026 - Le operazioni delle forze dell'ordine e della polizia scientifica nell'area industriale di Ospedaletto dopo il tentativo di assalto alla Oro Trade avvenuto nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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