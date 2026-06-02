Colpiremo Beirut in caso di attacchi di Hezbollah La furia di Trump contro Netanyahu | Sei pazzo senza di me saresti in carcere

Il premier israeliano ha annunciato che, in risposta agli attacchi di Hezbollah contro le città israeliane, Israele colpirà gli obiettivi a Beirut. La comunicazione è stata fatta dopo una conversazione con il presidente degli Stati Uniti, durante la quale si è deciso di intervenire se gli attacchi di Hezbollah continueranno. Non sono stati forniti dettagli sui piani militari o sui tempi dell’eventuale operazione.

«Ho parlato con il presidente Trump questa sera e gli ho detto che se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città e i nostri cittadini, Israele colpirà gli obiettivi terroristici a Beirut": lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. «La nostra posizione rimane invariata. Allo stesso tempo, le Forze di Difesa israeliane continueranno a operare come previsto nel Libano meridionale», ha affermato il premier come riporta Haaretz. Il presidente Usa, Donald Trump, si sarebbe quindi scagliato contro il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, definendolo un «pazzo» durante la loro ultima telefonata. In base a indiscrezioni di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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