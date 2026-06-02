L'assenza dei principali favoriti si fa sentire al Roland Garros, dove l'atmosfera appare diversa rispetto alle edizioni precedenti. Flavio Cobolli, in campo domani nei quarti, ha commentato questa situazione, sottolineando il cambiamento. Nel tabellone maschile ci saranno anche il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. La competizione prosegue senza alcuni dei top player tradizionali, influenzando l’andamento generale del torneo.

L'assenza dei big in questo Roland Garros si sta facendo sentire: "C'è un'aria diversa", ha commentato Flavio Cobolli che domani affronterà ai quarti Felix Auger-Aliassime, insieme al derby italiano Berrettini-Arnaldi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli: "Quest'anno al Roland Garros si respira un'aria diversa"

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