Choc settico refrattario | utilizzata per la prima volta l' Angiotensina II

Per la prima volta è stata utilizzata l’Angiotensina II per trattare un caso di shock settico refrattario. L’intervento è stato eseguito nelle unità di terapia intensiva di un ospedale universitario, nelle sezioni dedicate all’anestesia e rianimazione e alla chirurgia complessa. La terapia è stata applicata sotto la supervisione del team diretto da una professoressa. La procedura rappresenta un risultato importante in ambito clinico, senza indicare ulteriori dettagli sui pazienti o le tempistiche.

Ancora un successo scientifico in Azienda Ospedale Università Padova. Nelle terapie intensive Istar 3 e Istar 4 della Uoc istituto di Anestesia e Rianimazione e Uosd Anestesia e Terapia Intensiva in Chirurgia Complessa e Trapiantologia, dirette dalla professoressa Annalisa Boscolo Bozza, è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Doctor Explains How to Spot SEPSIS Before Its Too Late (5 Warning Signs You Ignore Daily)

Notizie e thread social correlati

Detenuto muore in ospedale: choc settico da fecalomaUn detenuto di 32 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Sassari, è deceduto nelle ultime ore.

Mortal Kombat II, prime reazioni: "Il film che avrebbero dovuto fare la prima volta"Il sequel di Mortal Kombat II, in uscita il 6 maggio, sta ricevendo i primi commenti positivi.