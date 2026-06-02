Choc settico refrattario | utilizzata per la prima volta l' Angiotensina II

Da padovaoggi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la prima volta è stata utilizzata l’Angiotensina II per trattare un caso di shock settico refrattario. L’intervento è stato eseguito nelle unità di terapia intensiva di un ospedale universitario, nelle sezioni dedicate all’anestesia e rianimazione e alla chirurgia complessa. La terapia è stata applicata sotto la supervisione del team diretto da una professoressa. La procedura rappresenta un risultato importante in ambito clinico, senza indicare ulteriori dettagli sui pazienti o le tempistiche.

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Ancora un successo scientifico in Azienda Ospedale Università Padova. Nelle terapie intensive Istar 3 e Istar 4 della Uoc istituto di Anestesia e Rianimazione e Uosd Anestesia e Terapia Intensiva in Chirurgia Complessa e Trapiantologia, dirette dalla professoressa Annalisa Boscolo Bozza, è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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