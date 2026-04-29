Il sequel di Mortal Kombat II, in uscita il 6 maggio, sta ricevendo i primi commenti positivi. Le scene di combattimento sono state definite più brutali rispetto al primo film, mentre l’umorismo è stato apprezzato come un elemento migliorato. Sono stati inoltre elogiati l’introduzione di Johnny Cage e Kitana, considerati elementi che arricchiscono la narrazione. Le reazioni al momento indicano un’accoglienza favorevole tra gli appassionati.

Giudizi positivi per il sequel in arrivo il 6 maggio di cui vengono elogiate le scene di combattimento brutali, la humor e l'aggiunta di Johnny Cage e Kitana. Il primo Mortal Kombat non ha fatto impazzire la critica, ma ha incassato a sufficienza da dare il là allo sviluppo di un sequel che - sulla carta - si presenta decisamente meglio, a giudicare dalle prime reazioni a Mortal Kombat II. Dopo una proiezione speciale per i fan tenutasi a Los Angeles lunedì 27 aprile, i membri della stampa e gli spettatori hanno condiviso sui social media le loro prime impressioni sul film decisamente positive lodando azione, humor e l'aggiunta di personaggi chiave come Johnny Cage e Kitana.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mortal Kombat II, prime reazioni: "Il film che avrebbero dovuto fare la prima volta"

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