Cassino spacciava droga dai domiciliari | 51enne arrestato dalla Polizia

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia a Cassino mentre spacciava droga nonostante fosse ai domiciliari. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti in casa e hanno tratto in arresto il soggetto. I controlli sono stati estesi nella zona per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, con operazioni di verifica e perquisizioni in diversi punti della città e dei comuni vicini.