Cassino spacciava droga dai domiciliari | 51enne arrestato dalla Polizia
Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia a Cassino mentre spacciava droga nonostante fosse ai domiciliari. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti in casa e hanno tratto in arresto il soggetto. I controlli sono stati estesi nella zona per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, con operazioni di verifica e perquisizioni in diversi punti della città e dei comuni vicini.
Continuano senza sosta i controlli a tappeto disposti per prevenire e reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella Città Martire e nei comuni limitrofi. Nelle scorse ore, un'operazione mirata condotta dalla Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 51enne del posto, già noto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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