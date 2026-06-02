Casa 33 veste l’Azzurro

La Nazionale italiana di calcio ha ufficialmente debuttato sotto la guida del nuovo commissario tecnico durante un evento a Pesaro. Nei tre giorni di incontri, la squadra ha svolto allenamenti e testamenti tecnici in vista delle prossime competizioni. La presentazione ha coinvolto i giocatori e lo staff, che hanno partecipato a sessioni di preparazione e incontri con i media. La squadra si prepara ora per le prossime partite ufficiali.

Battesimo pesarese per la nuova Italia del Ct Baldini che negli ultimi tre giorni ha ricevuto la visita e si è allenata sotto gli occhi di " Casa 33 ", la squadra formata da giocatori multietnici che l’ex Vis Alex Bragagnolo ha messo assieme partecipando al campionato di terza categoria e dimostrando come lo sport possa unire e cementare amicizie: "Fino a ieri – racconta Bragagnolo – a Firenze e abbiamo avuto la straordinaria possibilità di un tuor al museo del calcio di Coverciano ma soprattutto di assistere dal vivo all’allenamento della Nazionale italiana la quale avrà in questi giorni due amichevoli. Stringendo la mano ai giocatori e potendo salutare al ct Baldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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