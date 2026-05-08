Oggi si svolge a Podebrady una manifestazione internazionale di atletica, con diverse grandi atlete in gara. Tra queste c’è anche Elisa Marini, che dopo aver partecipato ai Mondiali in Brasile un mese fa, torna a rappresentare la nazionale in questa competizione in Repubblica Ceca. La marciatrice del Cus Macerata prenderà parte alla mezza maratona, una delle prove più attese dell’evento.

Dopo la partecipazione ai Mondiali in Brasile un mese fa, altra gara in Nazionale per Elisa Marini. La marciatrice del Cus Macerata oggi infatti prenderà parte alla mezza maratona in programma a Podebrady, in Repubblica Ceca, per un prestigioso incontro internazionale. La ventenne è stata chiamata dal direttore tecnico federale Antonio La Torre per far parte della selezione azzurra, un gruppo complessivamente composto da 6 atleti, i migliori nella marcia nel nostro Paese tanto che nel terzetto al femminile figura Antonella Palmisano, campionessa olimpica a Tokyo 2021. Per la Marini, studentessa all’Università di Macerata e allenata da Diego Cacchiarelli, un’altra soddisfazione (anche a Brasilia disputò la mezza maratona, terza atleta più giovane tra tutti gli avversari) e un altro viaggio con la Nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi le big a Podebrady. Marini veste d’azzurro

Notizie correlate

Leggi anche: Dargen veste Prato. I tessuti Marini Industrie sul palco di Sanremo

Campopiano La De Akker si veste d’azzurroSei gare per chiudere la stagione regolare e arrivare carichi ai playoff, una Final Four di Coppa da preparare con scrupolosa attenzione e una...