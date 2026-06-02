Carta Champions e colpo gratis | il Napoli sfida la Juve

Il Napoli offre una carta Champions e un colpo gratis in vista della sfida contro la Juventus. La rivalità tra le due squadre si estende anche sul calciomercato, creando aspettative per i prossimi acquisti. La squadra partenopea ha annunciato iniziative speciali legate alla partecipazione alla competizione europea, puntando a rafforzare la rosa. La partita tra le due squadre si avvicina, mentre le trattative di mercato continuano a infiammare gli ambienti calcistici.

La rivalità tra i due club è destinato ad esplodere anche sul calciomercato Dopo la separazione da Antonio Conte e la scelta di affidarsi a Massimiliano Allegri, il Napoli continua a scandagliare il mercato italiano ed internazionale per trovare i rinforzi giusti in vista della prossima stagione. Seppur condizionata dai tanti infortuni, la stagione appena conclusa ha portato in dote un’eliminazione a dir poco prematura da Champions League e Coppa Italia e un secondo posto con ben 11 punti di svantaggio sull’ Inter. (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno score al di sotto delle aspettative e che impone riflessioni importanti sulla costruzione della squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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