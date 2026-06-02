Carrarese L’addio di Calabro è ormai scritto Evani e Andreazzoli suggestioni apuane

Antonio Calabro ha ufficialmente lasciato la guida tecnica della Carrarese. La decisione di separarsi è ormai definita, e si attende solo la comunicazione ufficiale. La separazione avverrà tramite un accordo consensuale tra le parti. Nel frattempo, si fanno i nomi di Evani e Andreazzoli come possibili sostituti sulla panchina della squadra toscana.

L’addio di Antonio Calabro alla Carrarese è ormai scritto. E’ solo una questione di tempi e di modi nella comunicazione ma l’epilogo sarà una risoluzione consensuale. I tentativi della società di trattenerlo, anche prospettandogli un allungamento del contratto, sono risultati vani. Alla base della separazione c’è una mancanza di stimoli da parte del tecnico di Melendugno che ritiene concluso il suo ciclo a Carrara. Non è stata una scelta facile da prendere per lui perché i legami con il presidente Manrico Gemignani e con tutto l’entourage del club marmifero restano strettissimi così come totale è la connessione con la città ed idilliaco il rapporto coi tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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