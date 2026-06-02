Caregiver | serve giustizia cura nell’ombra senza tutele

Un caregiver ha diritto a ferie solidali, ma questa tutela è ancora poco diffusa. Attualmente, milioni di italiani che assistono familiari non hanno garanzie legali specifiche. La mancanza di tutele adeguate lascia spesso questi assistenti senza permessi retribuiti o sostegni economici. La questione riguarda soprattutto la possibilità di congedi senza rischi di perdere il lavoro e di ricevere assistenza durante il periodo di cura.

? Domande chiave Come possono le ferie solidali proteggere chi assiste i familiari?. Quali tutele mancano oggi ai milioni di caregiver italiani?. Perché il carico della cura ricade quasi esclusivamente sulle donne?. Cosa rischia il sistema sociale con l'aumento delle demenze?.? In Breve In Italia 1,1 milioni di persone affette da demenza coinvolgono 4 milioni di familiari. Elisabetta Oppici evidenzia il carico di cura prevalentemente femminile nelle mura domestiche. Federico Ghillani cita leggi regionali del 2014 e 2024 per il riconoscimento formale. CISL propone ferie solidali e flessibilità lavorativa per i caregiver familiari. Il lavoro invisibile dei caregiver: la sfida per i diritti a Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il caregiver familiare: chi si prende cura di chi cura?In Italia, una figura fondamentale ma poco visibile si occupa quotidianamente di assistere i propri familiari: il caregiver familiare.

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