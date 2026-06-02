Caldo record e cambio armadio? 5 trucchi per farlo risparmiando in bolletta

Con le temperature sopra i 35 gradi, molte persone hanno già iniziato a cambiare armadio. Per farlo senza aumentare le spese in bolletta, si consiglia di utilizzare metodi come l’aria condizionata impostata a 25 gradi, chiudere le finestre durante le ore più calde, e sfruttare ventilatori e soluzioni naturali. È inoltre utile lavare i capi con acqua fredda e asciugarli all’ombra. Questi accorgimenti permettono di ridurre i consumi energetici durante le operazioni di cambio armadio.

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