Caldo record e cambio armadio? 5 trucchi per farlo risparmiando in bolletta

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con le temperature sopra i 35 gradi, molte persone hanno già iniziato a cambiare armadio. Per farlo senza aumentare le spese in bolletta, si consiglia di utilizzare metodi come l’aria condizionata impostata a 25 gradi, chiudere le finestre durante le ore più calde, e sfruttare ventilatori e soluzioni naturali. È inoltre utile lavare i capi con acqua fredda e asciugarli all’ombra. Questi accorgimenti permettono di ridurre i consumi energetici durante le operazioni di cambio armadio.

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(Adnkronos) – Caldo record e cambio armardio: un'operazione spesso rimandata, ma che le temperature estive rendono ormai una necessità. In questa corsa a liberare t-shirt e abiti leggeri, Pulsee Luce e Gas suggerisce come trasformare questa incombenza in un’opportunità concreta di risparmio energetico.  L’obiettivo è proprio quello di dimostrare come anche un’attività fatta quasi di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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