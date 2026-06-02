Calciomercato Juventus Alaba il nuovo nome per la difesa
La Juventus sta valutando l’acquisto di un difensore, con il nome di un calciatore internazionale che gioca in un club di alto livello. La società ha avviato trattative per rinforzare la linea difensiva, dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League e il mercato estivo passato. Si cerca un profilo che possa portare qualità tecnica, fisicità e personalità alla rosa. Al momento, non ci sono ancora accordi definitivi, ma l’interesse verso questa operazione è confermato.
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La Juventus lavora per un altro colpo a parametro zero: David Alaba del Real Madrid. L'austriaco una delle soluzioni per la difesa bianconera, che dovrà salutare alcuni dei suoi per fare cassa. Dopo la mancata qualificazione alla Champions League e il fallimento dello scorso mercato estivo, la Juventus lavora per riqualificare la rosa, puntando su qualità tecnica, fisicità e personalità. Tra i nomi che si stanno considerando dalle parti della Continassa spunta quello di David Alaba, attualmente in scadenza al Real Madrid, come obiettivo per rinforzare la difesa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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