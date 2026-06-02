Il Tar Lazio ha respinto le richieste dei promotori della cabinovia, dando ragione ai residenti contrari alla struttura. Tuttavia, l’iter burocratico e giudiziario resta bloccato, impedendo l’utilizzo dei fondi destinati al progetto. La decisione non ha portato a una risoluzione definitiva, lasciando in sospeso le prossime mosse sulla gestione finanziaria e amministrativa del Comune di Trieste. La questione riguarda ancora chi debba decidere sull’impiego delle risorse pubbliche e come lo stallo possa influire sul bilancio comunale.

Chi deve decidere finalmente sull'impiego dei fondi per la cabinovia?. Come influirà lo stallo giudiziario sul bilancio del Comune di Trieste?. Perché il rischio di un aumento dei costi è così concreto?. Cosa accadrà se il progetto non verrà realizzato nella sua interezza?.? In Breve Il Comune di Trieste deve anticipare 30 milioni di euro dal bilancio locale.. Il Ministero erogherà i fondi rimanenti in otto anni a partire dal 2027.. William Starc evidenzia discrepanze tra le sentenze del TAR Lazio e del TAR Trieste.. I ricorsi al Consiglio di Stato rischiano di aumentare i costi complessivi del progetto.. Il Comitato No ovovia valuta la sentenza del TAR Lazio sul finanziamento della cabinovia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Ameve.eu - Cabinovia: il TAR Lazio dà ragione ai residenti, ma l’iter resta fermo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sala bingo in zona Eden chiusa dal questore. Il Tar dà ragione ai proprietari e la riapreLa sala bingo situata in zona Eden ad Arezzo, chiusa in seguito a un provvedimento del questore, è stata riaperta dopo una decisione del Tar.

Battaglia legale sul Centro sportivo. Comune e associazione ai ferri corti. Il Tar dà ragione all’ex gestoreIl Tar ha respinto l’ordinanza del Comune che aveva richiesto la messa in sicurezza del centro sportivo “Calisto”.

Temi più discussi: Cabinovia di Trieste, il Tar del Lazio respinge il ricorso contro i fondi di Salvini; Tar Lazio respinge il ricorso: il finanziamento della cabinovia resta valido; Cabinovia, il Tar salva i fondi di Salvini: bocciato il ricorso dei No Ovovia; Cabinovia, il Tar stoppa il ricorso contro il decreto Salvini.

Il #governo vuole la #cabinovia #Trieste a tutti i costi. 80.000 triestini hanno firmato contro il progetto demenziale e insostenibile. x.com

La sentenza ripassa la palla al Comune, ma il finanziamento è sospeso dai ricorsi al Consiglio di StatoIl Comitato No ovovia prende atto della sentenza del Tar Lazio sul ricorso presentato dai residenti contro il Decreto Salvini, che finanzia con 48 milioni di euro la cabinovia, ma attraverso una nota ... triesteprima.it

Cabinovia, il Tar stoppa il ricorso contro il decreto SalviniGiudicato inammissibile: è legittima la conversione dei fondi ex Pnrr a risorse statali. Per il Comune resta il nodo dell'erogazione a rate ... rainews.it