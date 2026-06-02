Bussolengo carabinieri salvano una donna | l’eroico intervento notturno

Notizia in breve

I carabinieri hanno fermato una donna sulla strada durante un intervento notturno a Bussolengo. Non sono stati forniti dettagli specifici su come siano riusciti a bloccare la donna. Durante l’intervento, i militari hanno usato parole per calmare la donna, ma non sono stati resi noti i contenuti esatti del dialogo. L'intervento si è concluso con il salvataggio della donna, senza ulteriori dettagli sul suo stato o sulle motivazioni.