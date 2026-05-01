Isernia | carabinieri salvano una donna dal suicidio soccorso urgente

I carabinieri di Isernia sono intervenuti per soccorrere una donna residente in provincia che aveva tentato di togliersi la vita. Sul posto, hanno trovato la donna in una situazione di emergenza e hanno immediatamente messo in atto le procedure di salvataggio. Dopo averla raggiunta, hanno chiamato i servizi sanitari che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.

? Cosa sapere I carabinieri di Isernia intervengono per salvare una donna residente in provincia dal suicidio.. La paziente viene trasportata in codice rosso presso l'ospedale Veneziale di Isernia.. I carabinieri di Isernia sono intervenuti nei giorni scorsi per sottrarre la vita a una donna residente in provincia, riuscendo a fermare un tentativo di suicidio che ha richiesto l’immediata mobilitazione dei soccorsi medici. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di stabilizzare la paziente prima del trasferimento d’urgenza verso le strutture ospedaliere della zona. L’intervento dei militari e il soccorso d’urgenza al Veneziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia: carabinieri salvano una donna dal suicidio, soccorso urgente Notizie correlate Zavattarello: i Carabinieri salvano una donna dall’incendioA Zavattarello, nel Pavese, un incendio ha minacciato una abitazione in frazione Casa Canevaro. Leggi anche: Salvano la vita a una donna in arresto cardiaco: premiati due carabinieri