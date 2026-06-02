Burgio si colora di blu | al Roncalli va in scena la bellezza del mare con il Wwf

Notizia in breve

L'istituto comprensivo Roncalli di Burgio ha ospitato un evento dedicato alla tutela del mare, intitolato “A scuola di bellezza del mare”. Durante la giornata, studenti e insegnanti hanno partecipato a iniziative sul tema ambientale, con momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla preservazione delle acque e delle coste. La scuola si è tinta di blu, simbolo dell’attenzione verso il mare e la sua tutela.