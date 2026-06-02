Burgio si colora di blu | al Roncalli va in scena la bellezza del mare con il Wwf

Da agrigentonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'istituto comprensivo Roncalli di Burgio ha ospitato un evento dedicato alla tutela del mare, intitolato “A scuola di bellezza del mare”. Durante la giornata, studenti e insegnanti hanno partecipato a iniziative sul tema ambientale, con momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla preservazione delle acque e delle coste. La scuola si è tinta di blu, simbolo dell’attenzione verso il mare e la sua tutela.

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L'istituto comprensivo Roncalli di Burgio ha vissuto una giornata di grande impegno civile e ambientale con l'evento denominato A scuola di bellezza del mare. Protagonisti assoluti sono stati gli alunni della terza elementare che, sotto la guida attenta delle insegnanti Francesca Coco, Elisabetta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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