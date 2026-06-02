Burgio si colora di blu | al Roncalli va in scena la bellezza del mare con il Wwf
L'istituto comprensivo Roncalli di Burgio ha ospitato un evento dedicato alla tutela del mare, intitolato “A scuola di bellezza del mare”. Durante la giornata, studenti e insegnanti hanno partecipato a iniziative sul tema ambientale, con momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla preservazione delle acque e delle coste. La scuola si è tinta di blu, simbolo dell’attenzione verso il mare e la sua tutela.
L'istituto comprensivo Roncalli di Burgio ha vissuto una giornata di grande impegno civile e ambientale con l'evento denominato A scuola di bellezza del mare. Protagonisti assoluti sono stati gli alunni della terza elementare che, sotto la guida attenta delle insegnanti Francesca Coco, Elisabetta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’incomunicabilità e la sete di bellezza: al Teatro Casa del Teatro Ragazzi e Giovani va in scena "Assetati"
Leggi anche: Al Galata Museo del Mare la 7^ edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”
La guerra alla camorra narrata dalla prima linea. Burgio: Così catturammo SetolaQuando, nel 2008, nessuno riusciva ad arrestare il latitante Giuseppe Setola, boss dei casalesi, l'allora comandante provinciale di Caserta Carmelo Burgio, formatosi alla Nunziatella e oggi generale ... ilmattino.it
Ceramiche di Burgio in mostra a 'Casa Sciascia' a RacalmutoL'artigianato è memoria: questo il titolo di una mostra di ceramiche di Burgio (Agrigento) inaugurata a Racalmuto, all'interno di Casa Sciascia, dove visse da giovane l'autore de Il giorno della ... ansa.it