buona festa della repubblica immagini e gif

Oggi si celebra il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana. La giornata ricorda la nascita della Repubblica, istituita nel 1947. È una ricorrenza nazionale con eventi e cerimonie ufficiali.

Si festeggia oggi 2 giugno la Festa della Repubblica Italiana. La giornata celebrativa fu istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana dal 1947. Si festeggia il 2 giugno per ricordare la data del referendum istituzionale del 1946 che determinò la vittoria della Repubblica su la Monarchia dopo la fine della seconda guerra mondiale e la lunga dittatura fascista. Festa della Repubblica 2 giugno, fu ripristinata da Ciampi nel 2001. La celebrazione principale avviene a Roma. Da l 5 giugno 1977, per via della grave crisi economica, fu spostata a lla prima domenica di giugno con la conseguente soppressione del 2 giugno come giornata festiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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