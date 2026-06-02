Buona Festa della Repubblica 2026 le immagini più belle per gli auguri del 2 giugno
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, quest’anno in occasione del suo 80° anniversario. La giornata è accompagnata da immagini e auguri diffusi sui social media e sui mezzi di informazione, con messaggi dedicati alla ricorrenza. La celebrazione coinvolge cerimonie ufficiali, tra cui la deposizione di corone e discorsi istituzionali. La data ricorda la nascita della Repubblica italiana, avvenuta nel 1946, dopo il referendum istituzionale.
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, che quest'anno coincide anche con il suo 80esimo anniversario. Per questa occasione abbiamo raccolto una selezione di immagini e gif che potete scaricare gratuitamente e utilizzare per fare un augurio speciale su WhatsApp o semplicemente condividerle sui vostri canali social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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