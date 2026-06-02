Buona Festa della Repubblica 2026 le immagini più belle per gli auguri del 2 giugno

Notizia in breve

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, quest’anno in occasione del suo 80° anniversario. La giornata è accompagnata da immagini e auguri diffusi sui social media e sui mezzi di informazione, con messaggi dedicati alla ricorrenza. La celebrazione coinvolge cerimonie ufficiali, tra cui la deposizione di corone e discorsi istituzionali. La data ricorda la nascita della Repubblica italiana, avvenuta nel 1946, dopo il referendum istituzionale.