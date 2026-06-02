Buon 2 giugno 2026 | frasi immagini e citazioni sulla Festa della Repubblica
Il 2 giugno 2026 si celebra in Italia la Festa della Repubblica. In questa giornata vengono condivise frasi, immagini e citazioni per commemorare l’evento. La ricorrenza ricorda la nascita della Repubblica italiana e si celebra con varie iniziative e messaggi diffusi sui social e sui mezzi di comunicazione. La festa è un momento di riflessione e di condivisione nazionale.
. BUON 2 GIUGNO 2026 FRASI IMMAGINI – Oggi, 2 giugno 2026, festeggiamo in Italia la Festa della Repubblica. Un anniversario importante, perché quest’anno sono 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica, con il referendum del 2 giugno 1946 (il primo in cui poterono votare anche le donne) e la vittoria sulla monarchia. Celebrazione che nasce nel 1949, anno in cui fu istituita come festa nazionale grazie al passaggio dell’Italia da monarchia a repubblica parlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati, visto anche questo importante anniversario. 🔗 Leggi su Tpi.it
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