Incidente a Garbagnate coinvolta un’auto medica | quattro feriti mobilitazione dei soccorsi

Ieri sera a Garbagnate si è verificato un incidente che ha coinvolto anche un'auto medica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza a quattro persone rimaste ferite. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, e le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle condizioni dei feriti.

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