Brucia un appartamento poi il rogo divora anche il tetto | fiamme e paura in paese

Un incendio ha interessato un appartamento in un paese, coinvolgendo anche il tetto. I soccorritori sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì per domare le fiamme, che hanno causato danni alla struttura. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Un appartamento in fiamme, il tetto coinvolto dal rogo e ore di lavoro per i soccorritori: è il bilancio dell'incendio scoppiato nel pomeriggio di lunedì a Borno. L'allarme è scattato intorno alle 15.45, quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata la richiesta di intervento per un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Rutigliano, 30mila mq di capannone in fiamme. Una colonna di fumo alta 10 metri

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