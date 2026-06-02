Brasile ' battezzato' l' aereo della Nazionale di Ancelotti per i Mondiali 2026

Notizia in breve

L'aereo della Nazionale brasiliana, guidata da Carlo Ancelotti, è stato ufficialmente battezzato prima della partenza. La squadra è partita ieri sera verso gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni cominceranno le partite del Mondiale 2026. La cerimonia di intitolazione si è svolta prima del volo, senza dettagli aggiuntivi sulla cerimonia stessa.