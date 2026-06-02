Brasile ' battezzato' l' aereo della Nazionale di Ancelotti per i Mondiali 2026
L'aereo della Nazionale brasiliana, guidata da Carlo Ancelotti, è stato ufficialmente battezzato prima della partenza. La squadra è partita ieri sera verso gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni cominceranno le partite del Mondiale 2026. La cerimonia di intitolazione si è svolta prima del volo, senza dettagli aggiuntivi sulla cerimonia stessa.
L'aereo della Nazionale brasiliana è stato 'battezzato' in vista dei Mondiali 2026. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è partita nella serata di ieri per gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni inizierà il suo cammino mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
Mondiali, il Brasile parte e l’aereo viene… battezzatoLa nazionale brasiliana è partita ieri sera verso gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni inizieranno i Mondiali 2026.
Brasile, Ancelotti annuncia Neymar: il ritorno per i Mondiali 2026L’allenatore di una nazionale sudamericana ha annunciato il ritorno in squadra di un noto attaccante, previsto in vista dei Mondiali del 2026.
Si parla di: Mondiali, il Brasile parte e l’aereo viene… battezzato.
Mondiali, il Brasile parte e l'aereo viene battezzato(Adnkronos) - Il Brasile 'battezzato' in vista dei Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti è partita nella serata di ieri per gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni in ... msn.com
Il Brasile di Ancelotti decolla verso i Mondiali: il rito del 'battesimo' per l'aereo e la carica di NeymarROMA - È iniziata la missione mondiale di Carlo Ancelotti, che con il suo Brasile ha lasciato Rio de Janeiro per gli Stati Uniti dove sogna di riportare la 'Seleçao' a vincere la Coppa del Mondo (sare ... msn.com