Bomba d' acqua sul paese | centro sommerso e strade come piscine

Una bomba d'acqua ha investito il paese nel pomeriggio di martedì, causando il completo allagamento del centro e trasformando le strade in piscine. Una supercella aveva attraversato la provincia, muovendosi dalla Bassa verso il lago di Garda, e aveva già provocato pioggia intensissima e temporali. Testimoni hanno registrato foto e video degli eventi, mentre le autorità hanno segnalato numerosi interventi per gestire le criticità. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata comunicata.

Il pomeriggio di martedì aveva già dato segnali chiari: una supercella aveva attraversato la provincia muovendosi dalla Bassa verso il lago di Garda (qui foto e video), lasciando dietro di sé pioggia intensa e temporali. Ma il momento peggiore è arrivato in serata. Verso le 21, un nubifragio si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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