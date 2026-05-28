Una bomba d’acqua improvvisa ha investito diverse zone del paese, causando allagamenti e blocchi del traffico. Il cielo si è oscurato rapidamente, passando da un cielo sereno a un nero intenso in pochi minuti. Le strade si sono trasformate in fiumi, con veicoli fermi e allagamenti che hanno impedito il normale flusso di traffico. Sono stati segnalati numerosi interventi di soccorso e allerta meteo.

Un cielo che si fa improvvisamente scuro, quasi d’inchiostro, cancella in pochi minuti l’illusione di una tranquilla serata tardo-primaverile. Le fronde degli alberi iniziano a scuotersi con violenza sotto la spinta di raffiche invisibili ma implacabili, mentre i primi lampi squarciano l’orizzonte, accompagnati dal rimbombo sordo e continuo dei tuoni. Poi, la violenza degli elementi si abbatte al suolo: una fitta scarica di ghiaccio e una quantità impressionante d’acqua si rovesciano sulle strade, trasformandole rapidamente in veri e propri torrenti in piena, capaci di paralizzare il traffico e cogliere di sorpresa i passanti alla ricerca di un riparo di fortuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Strade come fiumi”. Bomba d’acqua improvvisa colpisce l’Italia: strade tutte bloccate

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in Campania, improvvisa mega grandinata nel casertano

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