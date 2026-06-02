Un ventiduenne arrestato per atti persecutori è stato espulso poche ore dopo la scarcerazione. Dopo il rilascio, sono stati effettuati controlli che hanno evidenziato l’irregolarità del suo soggiorno sul territorio. La procedura ha portato alla sua espulsione immediata, senza ulteriori passaggi formali.

? Punti chiave Come è stato possibile passare dalla scarcerazione all'espulsione in poche ore?. Quali controlli hanno rivelato l'irregolarità del soggiorno del ventiduenne?. Dove si trova attualmente il cittadino gambiano in attesa di rimpatrio?. Quante altre persone sono state identificate durante i controlli straordinari?.? In Breve Controlli straordinari hanno identificato 155 persone e verificato 18 veicoli nel fine settimana.. Il giovane è stato trasferito presso il CPR di Roma per l'espatrio.. L'arresto per atti persecutori era avvenuto lo scorso dicembre.. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari.. Espulsione per un cittadino gambiano a Bolzano: il provvedimento del Questore Ferrari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, espulso il ventiduenne arrestato per atti persecutori

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