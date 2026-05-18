Intimidazioni e atti persecutori a un' assistente sociale arrestato 18enne

Da reggiotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo straniero, ospite in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver molestato e minacciato un’assistente sociale che lavora nella stessa struttura. L’indagine ha portato alla scoperta di comportamenti persecutori, che hanno portato all’arresto dell 18enne. La vittima ha denunciato atti intimidatori e pressioni che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi. La polizia ha eseguito l’arresto in data recente, confermando la gravità delle accuse.

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Un giovane cittadino extracomunitario, gravemente indiziato di atti persecutori ai danni di un’assistente sociale in servizio presso una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Msna) di Sant’Ilario dello Ionio, dove lo stesso era ospite, è stato arrestato dalla polizia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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