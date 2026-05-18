Intimidazioni e atti persecutori a un' assistente sociale arrestato 18enne

Un ragazzo straniero, ospite in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver molestato e minacciato un’assistente sociale che lavora nella stessa struttura. L’indagine ha portato alla scoperta di comportamenti persecutori, che hanno portato all’arresto dell 18enne. La vittima ha denunciato atti intimidatori e pressioni che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi. La polizia ha eseguito l’arresto in data recente, confermando la gravità delle accuse.

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Un giovane cittadino extracomunitario, gravemente indiziato di atti persecutori ai danni di un’assistente sociale in servizio presso una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Msna) di Sant’Ilario dello Ionio, dove lo stesso era ospite, è stato arrestato dalla polizia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video See how I expose the NY Predators Dept officers engaging in stalking and psychological harassment Sullo stesso argomento Atti persecutori nei confronti della ex moglie: arrestato un 50enneLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantenne della provincia di Benevento perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei... Perugia, 39enne arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagnaLa Squadra Mobile di Perugia ha arrestato un uomo di 39 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni della sua ex compagna. Un operaio di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Spongano con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna x.com Maltrattamenti alla madre e stalking all’ex compagna: arrestato 37enneL'uomo è accusato di maltrattamenti e rapina ai danni della madre e di atti persecutori verso l’ex compagna. I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere n ... gonews.it Torna in liberà a Lecce e lancia pietra contro la casa dell'ex, lei lo filma: arrestato in flagranza differitaUn 33enne di Gallipoli è stato arrestato a Lecce per stalking ai danni della ex compagna, grazie a video e indagini della Polizia. virgilio.it