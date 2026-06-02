Bollette dell' acqua l' affondo di Ascom | Se ci sono utili perché le tariffe non scendono?

L'associazione di categoria commenta le recenti tariffe dell'acqua, chiedendo perché, nonostante gli utili, le bollette non siano state ridotte. Secondo quanto affermato, in un contesto di difficoltà economiche e bilanci in perdita, le tariffe tendono comunque a salire. La questione riguarda la discrepanza tra profitti e prezzi praticati ai clienti, senza indicare specificamente eventuali variazioni o decisioni delle aziende fornitrici.

"Quando la situazione economica globale è pesante e i bilanci sono in sofferenza, le tariffe aumentano. Quando i conti sono in ordine e si fanno utili, le tariffe non diminuiscono. Qualcosa non torna. Ogni volta viene trovata una scusa diversa". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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