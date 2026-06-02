Bisogna andare oltre l’ombrello americano Ecco come l’Asia risponde ai dubbi di Trump
L’Asia cerca di uscire dall’ombrello americano, rispondendo ai dubbi espressi da Trump. La regione, sotto pressione tra le tensioni tra Cina e Stati Uniti, tenta di trovare una via alternativa, diversificando le alleanze e le strategie di sicurezza. Mentre alcuni paesi europei hanno ridotto il sostegno, l’Asia valuta nuove opzioni per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. La strategia mira a rafforzare relazioni con altri attori e a consolidare la propria autonomia internazionale.
L’Asia, schiacciata dalla contrapposizione tra Cina e Stati Uniti e da un possibile abbandono del supporto Usa come in parte visto in Europa, prova ad imbroccare una terza via. Mentre il presidente cinese Xi Jinping in occasione dell’incontro di metà maggio a Pechino con il suo omologo statunitense ha proposto a Donald Trump una “relazione costruttiva di stabilità strategica” che spaventa gli alleati di Washington nell’Indo-Pacifico (Taiwan in primis), i Paesi asiatici - considerati, citando liberamente Manzoni, vasi di terracotta costretti a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro - cercano di fare fronte comune e si preparano ad una sfida dalle implicazioni globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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