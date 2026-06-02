Bisogna andare oltre l’ombrello americano Ecco come l’Asia risponde ai dubbi di Trump

Notizia in breve

L’Asia cerca di uscire dall’ombrello americano, rispondendo ai dubbi espressi da Trump. La regione, sotto pressione tra le tensioni tra Cina e Stati Uniti, tenta di trovare una via alternativa, diversificando le alleanze e le strategie di sicurezza. Mentre alcuni paesi europei hanno ridotto il sostegno, l’Asia valuta nuove opzioni per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. La strategia mira a rafforzare relazioni con altri attori e a consolidare la propria autonomia internazionale.