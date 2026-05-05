ogni giorno bisogna andare oltre il silenzio della violenza

Ogni giorno, molte donne vivono situazioni in cui la violenza si cela dietro gesti e parole che sembrano affettuosi o premurosi. Spesso, questa forma di violenza si manifesta attraverso promesse e comportamenti che nascondono il desiderio di controllo e potere. La realtà di molte vittime si sviluppa in silenzio, lontano dagli sguardi e dalle parole che potrebbero denunciarla.

La violenza contro le donne spesso indossa la maschera dell’amore: si presenta con parole dolci e promesse rassicuranti, ma sotto nasconde il bisogno di possedere, di decidere, di limitare. Non alza subito la voce: prima abbassa quella dell’altra persona, fino a farle credere che sia normale chiedere il permesso per ogni cosa. Finché chi controlla verrà scambiato per chi ama, la violenza continuerà a nascondersi sotto gli occhi di tutti. C’è una forma di violenza che spesso non si vede e proprio per questo passa inosservata: quella fatta di frasi dette con leggerezza, di battute apparentemente innocenti, di silenzi che diventano complicità. È la violenza che nasce quando si insegna a una bambina a “stare attenta” invece che insegnare a un bambino a “rispettare”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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New York è una sorta di palcoscenico teatrale che ogni giorno e ogni notte mette in scena quella commedia umana che noi chiamiamo vita. #Ulisse #AlbertoAngela - facebook.com facebook

New York è una sorta di palcoscenico teatrale che ogni giorno e ogni notte mette in scena quella commedia umana che noi chiamiamo vita. #Ulisse x.com