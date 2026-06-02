Berrettini-Arnaldi ci sarà un italiano nelle semifinali del Roland Garros | il pronostico

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano ha raggiunto le semifinali di Roland Garros dopo aver battuto l'avversario nei quarti di finale. Si tratta di un incontro tra un giocatore di Roma e uno di La Spezia, entrambi italiani, che si sono affrontati sui campi parigini. La vittoria permette a uno dei due di accedere alla fase successiva del torneo. La sfida si è conclusa con il successo di uno dei due tennisti, garantendo così la presenza di un italiano tra i semifinalisti.

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