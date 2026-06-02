Beppe Sala | I testicoli del toro? Se fossero questi i problemi a Milano
Il sindaco di Milano ha commentato con ironia le polemiche sui testicoli del toro, affermando che se fossero questi i problemi principali, significherebbe che la città non ha altri problemi. Ha aggiunto che, invece, ci sono questioni più serie da affrontare. La dichiarazione è arrivata in un contesto di discussione su temi di attualità e criticità cittadine. Nessun dettaglio specifico su eventuali conseguenze o reazioni successive.
“Guardo con un po' di divertimento, verrebbe da pensare se i problemi sono questi vuol dire che non abbiamo problemi a Milano, invece i problemi ce li abbiamo. Leggevo che stamattina il restauratore che dice di lasciarlo finire. Ecco, lasciamolo finire”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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