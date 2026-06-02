Coach Jacopo Lanza si gode l’impresa del suo Valdelsa Basket che vincendo gara 3 con Valdicornia ha raggiunto la promozione. "Valdelsa è in serie C – esordisce il tecnico –: un risultato favoloso, incredibile e impronosticabile. Queste sono le cose che mi vengono in mente quando ripenso da dove siamo partiti, quando a giugno scorso abbiamo salutato pilastri storici, che hanno scritto pagine importanti della società e dovevamo ricostruire un gruppo. Un gruppo giovane con elementi che hanno creduto nel nostro progetto e nella nostra voglia di fare un campionato di livello sposando la causa. A loro si sono uniti giocatori con esperienza per aiutarli ad affrontare un campionato impegnativo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket. Valdelsa Basket sbarca in serie C. Coach Lanza: "Favola meravigliosa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VALDELSA BASKET vs SCANDICCI seconda parte

Notizie e thread social correlati

Basket serie A2, l’avversario. Incroci di ex tra Ferrari e Alipiev. Al Flaminio torna ’coach-promozione’Nel campionato di basket di serie A2, si prepara una sfida tra la Gemini Mestre e l’avversario di turno, con la presenza di un ex giocatore che torna...

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta. LiveQuesta sera alle 21, la Pielle Livorno giocherà in casa contro la Power Basket Nocera nel campionato di serie B di basket.

Si parla di: Basket. Valdelsa Basket sbarca in serie C. Coach Lanza: Favola meravigliosa.

Basket. Valdelsa Basket sbarca in serie C. Coach Lanza: Favola meravigliosaCoach Jacopo Lanza si gode l’impresa del suo Valdelsa Basket che vincendo gara 3 con Valdicornia ha raggiunto la ... sport.quotidiano.net

Valdelsa: The dream has come true. They beat Valdicornia and win Serie C.In the second quarter, Valdelsa regained the lead thanks to a three-pointer from Tilli (21-22), but errors abounded on both sides, partly due to the importance of the stakes. At halftime, the score ... sport.quotidiano.net