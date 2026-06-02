Basket Valdelsa Basket sbarca in serie C Coach Lanza | Favola meravigliosa

Da sport.quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Coach Jacopo Lanza si gode l’impresa del suo Valdelsa Basket che vincendo gara 3 con Valdicornia ha raggiunto la promozione. "Valdelsa è in serie C – esordisce il tecnico –: un risultato favoloso, incredibile e impronosticabile. Queste sono le cose che mi vengono in mente quando ripenso da dove siamo partiti, quando a giugno scorso abbiamo salutato pilastri storici, che hanno scritto pagine importanti della società e dovevamo ricostruire un gruppo. Un gruppo giovane con elementi che hanno creduto nel nostro progetto e nella nostra voglia di fare un campionato di livello sposando la causa. A loro si sono uniti giocatori con esperienza per aiutarli ad affrontare un campionato impegnativo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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