basket luigi suigo continua a crescere nelle proiezioni del draft 2026

Luigi Suigo è tra i giocatori italiani più quotati nelle proiezioni del Draft 2026. La sua crescita nelle statistiche e nelle prestazioni sul campo ha attirato l’attenzione degli osservatori. Suigo, 19 anni, ha già dimostrato di poter competere a livelli elevati, con numeri che lo rendono uno dei nomi più promettenti tra le giovani promesse del basket nazionale.

Luigi Suigo rappresenta sicuramente uno dei perni del futuro del nazionale italiana di pallacanestro. Il centro classe 2007 ha deciso di proseguire il sogno di giocare il prossimo anno in NBA, visto che è ancora presente all’interno del Draft. Il ragazzo cresciuto nell’Olimpia Milano, però, ha ancora fino al prossimo 13 giugno la possibilità di uscire dalla lista di giocatori eleggibili. Una situazione quella di Suigo che è in continua evoluzione. Infatti il diciannovenne continua a crescere nelle proiezioni dei vari Draft che vengono compilati dai principali organi di stampa americana. Al momento secondo quello di ESPN, Suigo dovrebbe essere eletto al secondo giro, come scelta numero 32, mentre per Yahoo addirittura dovrebbe entrare nel primo giro e finire alla 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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