Ci sono film horror che si concludono con una spiegazione chiara e definitiva. Backrooms, invece, sceglie la strada opposta. Il film diretto da Kane Parsons – nato dall’universo che il regista aveva già sviluppato nei suoi celebri cortometraggi virali su YouTube – costruisce un finale volutamente ambiguo, che lascia lo spettatore con più domande che risposte. D’altra parte, è proprio questa l’essenza delle Backrooms. Fin dalla loro nascita come leggenda urbana di Internet, questi spazi infiniti e apparentemente impossibili sono sempre stati definiti dall’incertezza. Non esistono mappe affidabili, non esistono regole chiare e, soprattutto, non esiste la certezza di poter distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Backrooms, spiegazione del finale: cosa significa davvero l’ultima inquietante scena del film

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Backrooms: Are Liminal Space Horror Movies Good

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