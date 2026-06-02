Avellino celebra l' 80° Anniversario della Repubblica Italiana

Notizia in breve

Ad Avellino si è svolta una cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, con momenti ufficiali e commemorativi. La celebrazione si è concentrata sull’omaggio alle istituzioni e sulla memoria storica dell’evento. La manifestazione si è svolta in forma pubblica, rispettando le tradizionali modalità di commemorazione. Non sono state segnalate criticità o variazioni rispetto alle consuete celebrazioni.