Nel 2025, i proventi delle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox sulla strada Telesina sono calati del 8,9% rispetto all’anno precedente. La diminuzione si riflette sui dati raccolti dalle principali città italiane, dove si registrano meno multe e quindi meno entrate derivanti dai controlli automatizzati. La notizia arriva in un momento in cui si osserva un calo generale delle sanzioni legate ai sistemi di rilevamento della velocità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d’arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all’anno precedente. Nel 2025 le principali 20 città italiane (ad eccezione di Napoli che alla data del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione) hanno incassato 56,5 milioni grazie alle sanzioni elevate tramite strumenti di controllo elettronico della velocità, l’8,9% in meno (-5,5 milioni) rispetto gli incassi del 2024, che erano pari a 62,1 milioni di euro. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c’è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna, con 9,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autovelox, il dato delle ‘multe’ della Telesina che fa saltare dalla sedia

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